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貨櫃三雄 6月營收大減

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃三雄昨（9）日公布6月營收，都是月增、年減；累計上半年營收表現，長榮 （2603）、萬海則持續年增。

三家業者分析，6月營收出現年增、月減，主要是去年運價漲幅非常大，今年6月上海集裝箱出口（SCFI）運價指數在6月6日的指數為2,240點，2024年7月5日指數則在3734點，當時美西線一個40呎櫃是飆到8,000美元，今年6月運價也是大漲，但整體基期不如去年同期。

長榮海運昨日公告6月合併營收，6月份單月合併營收301.1億元，期間因美中雙方暫時協議調降關稅刺激貨量成長，同時歐洲港口亦出現擁堵的情況，市場海運運價回升，本月營收相較上個月增加37.38億元，月增幅度為14.17%，較去年同期減少122.45億元 ，減幅28.91%。

長榮海運上半年累計合併營收為1,964.57億元，仍較去年同期增加14.90億元，年增幅度為0.76%。

萬海航運6月合併營收為122.06億元，月增8.67%，年減26.47%；累計全年營收719.67億元，年增9.40%。

萬海分析，6月份運價持續較5月份上揚，正面帶動營收表現。隨著美國與各國的關稅談判陸續定調，成本明朗後將有利貨主與美國收貨人協商未來出貨計劃。長期而言美國消費者仍自亞洲採購產品，供需恢復正常將使海運受惠。而近日紅海危機再起，預期市場運價仍會反映船舶供給吃緊的狀態。

陽明表示，因美國關稅政策變化，六月市況有所回溫，昨（9）日公布6月單月營收為138.05億元，較5月營收增加14.47億元，增幅為11.71%，較去年同期營收減少新台幣69.14億元，減幅為33.37%。

陽明2025年上半年營收為841.73億元，較去年同期營收新台幣963.9億元，減少新台幣122.17億元，減幅為12.67%。

陽明表示，在船舶營運面，歐洲港口目前仍持續壅塞，主要港口船舶平均等候泊位時間約達2-5天或更多，對於維持穩定航班服務構成挑戰；目前中東局勢仍未穩定，故多數航商仍繼續採行繞行好望角策略以維持安全航行。

美國全國零售聯合會預測， 6、7月美國進口貨量因關稅目前部分暫停因素有所反彈，但後續因美國關稅暫緩將到期且多數國家協議仍膠著，市場變數仍多，進口貨量預期將放緩。

營收 美國

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