福貞營收／6月與上半年雙創同期新高 受惠夏季高溫帶動出貨成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）公布6月合併營收8.46億元，較上月與去年同期分別成長19.4%及1%，累計上半年合併營收43.49億元，年增3.4%，6月與上半年營收雙創歷史同期新高。

福貞6月營收年月雙增，主要受惠於夏季高溫，終端消費市場對啤酒、涼茶、碳酸飲品需求轉旺，帶動中國大陸各廠二片式鋁罐產品出貨成長，另外台灣新竹廠6月下旬出貨數量也明顯攀升。

近年來福貞積極擴張事業版圖，並優化中國大陸生產基地間的運輸效益，發揮區域經濟效益。

受益於調教產線效能及強化客戶關係的效益逐步顯現，以及今年以來終端消費市場需求呈溫和復甦趨勢，迎來品牌商信心回溫，推升上半年營收創歷史同期新高表現。

福貞表示，為深入華北市場版圖而建置的陝西廠，主力客戶為中國大陸知名啤酒大廠，今年上半年訂單數量已逐漸符合內部預期，使該廠上半年的業績表現較去年同期成長。

分析其成長動能的主因有，主力客戶因應市場需求加大出貨力道，加上區域型客戶訂單貢獻所致，且以產業需求動能來看，下半年有機會優於上半年，後續亦將逐步推進，目標陝西廠單一罐型年產能提升至5億支，進而帶動集團整體獲利表現。

展望下半年，金屬包材產業步入傳統旺季，三片式鐵罐與二片式鋁罐，分別因節慶送禮與夏季高溫，可望帶動品牌商的需求持續暢旺。

此外，福貞為配合客戶需求持續進行新罐型研發，並視市場需求，將合作目標設定於第3季，增添營收成長動能；另外也將謹慎觀察市場需求調整庫存水位，盼透過產品組合優化，強化公司營運體質，進一步達成營收規模經濟效益。

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