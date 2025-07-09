永冠營收／6月7.61億元 月增14.3%、年增34.2%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
永冠台北辦公室。記者籃珮禎／攝影
永冠台北辦公室。記者籃珮禎／攝影

中大型鑄造廠永冠-KY（1589）9日公布6月營收為7.61億元，月增14.36%，年增34.29%；第2季營收達20.83億元，季增24.95%；累計上半年營收達37.5億元，年增18.73%。永冠指出，6月營收與出貨數較前月及去年同期皆有所提升，整體營運維持平穩。

展望2025年，永冠表示，將深耕重點市場，同時加強開發新客戶並提升服務能力。此外，隨著台中港廠大兆瓦風電的輪轂、底座等主力產品成功開發並進入量產，預計將生產1萬至1.1萬噸的大型風電產品。泰國廠亦計畫在2025年中投產並貢獻產值。

永冠表示，集團將審慎評估各產業的發展潛力，進而調整產業組合，並發展具有競爭優勢的業務，以衝刺全年出貨目標19萬噸。永冠並預期2025年業績能顯著改善，實現轉虧為盈。

法人指出，永冠台中港廠自去年起供應國產離岸風電機組大型鑄件，而目前台灣僅永冠具備此類產品供貨能力，預計這將有助於獲利能力的提升，對永冠營收表現產生正面助益。

永冠-KY 營收 離岸風電

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