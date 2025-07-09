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世界健身營收／6月9.04億元、年增10.9% 上半年續創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）營運據點持續擴增，9日公布6月合併營收9.04億元、年增10.9%；累計上半年合併營收52.81億元、年增10%，續創同期新高。

世界健身World Gym在今年第2季創新健身產業，啟動線上入會平台，助攻會籍收入成長；直至目前，已吸引超過500名新會員。

世界健身董事長柯約翰表示，此平台提供快速、便捷且透明的入會方式，彰顯World Gym對於提升服務可及性的承諾，預計於今年下半年正式上線，官方網站也將全面改版。

世界健身積極擴張台灣市場版圖，位於新竹縣竹北市的竹北華興店，將於7月開始預售。該分店首創新竹市場，規劃面積達200坪的「Kid’s World」兒童活動區，動靜皆宜。

此外，嘉義市第二家分店-嘉義興業店，預計本月開放運動，提供會員包含：游泳池與籃球場在內的完善健身設施。世界健身統計，今年以來累計已開設10家分店，計畫今年底前再增設5家分店。

至於全球市場布局，世界健身World Gym與巴西已簽署50家分店的總特許經營協議（MFA），並計畫今年下半年在泰國開設首家分店。同時，公司也積極整合人工智慧與數位工具，以提升營運效率。

柯約翰表示，今年上半年營收的出色表現與線上入會平台的熱烈回饋，為公司挹注強勁成長動能。憑藉在台灣、巴西及泰國的策略性擴張，以及尖端數位解決方案的應用，將為集團持續成長奠定堅實基礎。

健身 營收

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