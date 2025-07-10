正隆 6月營收增17%

工紙大廠正隆（1904）昨（9）日公布6月營收39.6億元，年增17.6%，為今年來新高，前六個月累計營收210.5億元，年增1.2%。6月營收較上月增長16.2%，主因位於杭州南路的建案「正隆官邸」貢獻成長動能，帶來約5億元的營收。

正隆6月紙業營收為34.1億元，與去年同期相當，主要原因是今年面臨較大的關稅與匯率不確定性，加上消費市場趨於保守。工紙方面，受限於關稅和匯率波動等因素，消費市場需求疲弱。正隆指出，儘管產能穩定，但供過於求的情況壓低價格，導致營業額未能顯著成長。

越南市場方面，正隆有約三成的產品出口至美國。川普政府日前宣布對越南徵收20%的關稅。正隆表示，從正面來看，越南企業已經確定稅率為20%，因此對美國市場的接單狀況會較為明朗。

由於正隆在越南市場的對美出口大多為間接出口，下半年出貨將取決於紙箱客戶對美國關稅反應，影響紙箱需求量。