聽新聞
0:00 / 0:00

正隆 6月營收增17%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

工紙大廠正隆（1904）昨（9）日公布6月營收39.6億元，年增17.6%，為今年來新高，前六個月累計營收210.5億元，年增1.2%。6月營收較上月增長16.2%，主因位於杭州南路的建案「正隆官邸」貢獻成長動能，帶來約5億元的營收。

正隆6月紙業營收為34.1億元，與去年同期相當，主要原因是今年面臨較大的關稅與匯率不確定性，加上消費市場趨於保守。工紙方面，受限於關稅和匯率波動等因素，消費市場需求疲弱。正隆指出，儘管產能穩定，但供過於求的情況壓低價格，導致營業額未能顯著成長。

越南市場方面，正隆有約三成的產品出口至美國。川普政府日前宣布對越南徵收20%的關稅。正隆表示，從正面來看，越南企業已經確定稅率為20%，因此對美國市場的接單狀況會較為明朗。

由於正隆在越南市場的對美出口大多為間接出口，下半年出貨將取決於紙箱客戶對美國關稅反應，影響紙箱需求量。

正隆 營收 越南

延伸閱讀

銅價大漲！川普對銅收50%關稅「欲提高冶煉產能」 將有利銅價長線發展

川普祭出貿易行動 美財長：2025年關稅收入可達3千億美元

川普關稅未列台灣！他喊「別悲觀、大買台股」 網酸：又在打強心針？

美擬課進口藥品200%關稅 藥界分析川普目的指台灣可做這些事

相關新聞

永冠營收／6月7.61億元 月增14.3%、年增34.2%

中大型鑄造廠永冠-KY（1589）9日公布6月營收為7.61億元，月增14.36%，年增34.29%；第2季營收達20....

佳龍 6月營收月增24% 拚轉虧為盈

佳龍（9955）昨（9）日公布6月營收1.63億元，攀上近14個月高點，月增24.67%，年增93.09%，主要受惠於貴...

新纖板橋合建案 簽約

新纖（1409）昨（9）日代子公司啟騰建設公告與上閤興建設公司簽署合建案，該案位於新北市板橋區府中段，雙方將以合建分售的...

鈺齊 6月合併營收年增23% 出貨動能強勁

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布6月合併營收17.53億元，年增23.2%，單月營收為歷年同期次高；累計上半...

東元 6月合併營收衝上21個月高點

機電大廠東元（1504）昨（9）日公布6月合併營收52.69億元，為近21個月高點，月增2.46%，年增8.7%，主要受...

大同 6月合併營收月增8% 搶AI商機

大同（2371）昨（9）日公告6月合併營收45.38億元，攀上一年來高點，月增8.54%，由於去年同期認列大同資產先前建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。