佳龍 6月營收月增24% 拚轉虧為盈

佳龍（9955）昨（9）日公布6月營收1.63億元，攀上近14個月高點，月增24.67%，年增93.09%，主要受惠於貴金屬及五金售量增加。

佳龍第2季營收4.2億元，季增53.79%；上半年營收6.95億元，年增11.17%。佳龍董事長吳界欣看好，透過加速電子廢棄物去化，公司有望在今年下半年實現轉虧為盈。

佳龍近年積極深耕循環經濟領域，投入廢棄物回收與再生材料應用，並持續開發新技術，導入低耗能、低碳排製程。

貴金屬方面，聚焦綠色金鹽（GPGC）製程與產品研發，利用工業廢棄物回收貴金屬，並投入高純度貴金屬精煉技術，確保黃金純度達5N以上，以滿足半導體、光電及5G通訊等高科技產業對高端材料的需求。

此外，佳龍已經成功打入第三類半導體產業鏈，提供從零件清洗到高純度貴金屬材料的「全面解決方案」。

法人指出，佳龍非貴金屬業務目前營收占比雖然不高，但相關業務毛利率高達60%至70%，是提升獲利的一大動能，看好相關業績今年年增率可達八成。

佳龍表示，與策略夥伴合作開發CLGM新環保功能性綠色材料，將廢PCB玻纖粉、煉鋼廠廢爐渣等轉化為低碳環保再生材料，應用於綠建材及低碳建築材料。