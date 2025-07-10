東元 6月合併營收衝上21個月高點

機電大廠東元（1504）昨（9）日公布6月合併營收52.69億元，為近21個月高點，月增2.46%，年增8.7%，主要受惠智慧能源工程與智慧生活事業群強勁成長，以及機電系統業務逐步復甦。考量關稅與匯率變數大，公司對下半年持審慎態度。

東元第2季合併營收153.67億元，季增12.16%；上半年合併營收290.68億元。東元昨天股價漲0.2元、收46.65元。

東元指出，6月營收表現符合先前於法說會上釋出的展望。其中，智慧能源工程事業群貢獻良多，特別是台電強韌電網計畫相關工程加速推進，為第2季營收帶來顯著增長動能。

此外，智慧生活事業群的空調業務表現出色，除了家用空調因知名代言人銷售效益顯現外，商用空調也因市場對節能潛力的重視而需求增加，顯示其營收有明顯提升。

針對各事業群表現，東元指出，過去一年受大環境影響較大的機電系統業務，第2季開始呈現復甦跡象。