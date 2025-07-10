鈺齊 6月合併營收年增23% 出貨動能強勁

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布6月合併營收17.53億元，年增23.2%，單月營收為歷年同期次高；累計上半年合併營收89億元、年增34.3%，目前客戶拉貨動能穩健增溫，帶動營運表現亮眼。

鈺齊第2季合併營收52.32億元，雖受新台幣大幅升值而影響新台幣營收數據，但仍較第1季36.68億元增加42.6%，亦較去年同期39.65億元增加31.9%，為2023年第1季以來、近10個季度的單季營收新高。

鈺齊第2季出貨動能強勁，主要因為去年底到今年初，品牌客戶下單積極。不過，近期新台幣匯率飆升，第2季本業賺錢，但業外將出現匯損，略為影響單季整體獲利。

美國總統川普宣布最新12國關稅，其中，台廠製鞋廠產能分布較多的印尼、柬埔寨等地，印尼關稅維持32%，柬埔寨則由49%降至36%；但與先前公布的越南20%稅率比較，越南仍是製鞋主要產地中關稅相對低者。

而以台廠觀察，越南比重最高的是來億，占比超過九成，其次為鈺齊與志強，占比都超過六成。相對來說，三家大廠受關稅影響程度最小，而越南為製鞋廠區中稅率最低者，也有利於後續越南比重較高的製鞋廠接單。

鈺齊指出，隨著去年下半年以來持續布局投入，集團營運產銷規模已見明顯增長，今年上半年合併營收89億元、年增34.3%，為歷史同期第三高，顯見已脫離近幾個月來高庫存，導致品牌客戶訂單觀望的陰霾。