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新纖板橋合建案 簽約

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新纖（1409）昨（9）日代子公司啟騰建設公告與上閤興建設公司簽署合建案，該案位於新北市板橋區府中段，雙方將以合建分售的模式進行開發，並有意申請危老容積獎勵。

新纖子公司啟騰建設預計投入金額7.39億元，主要是購地成本，雙方預計分配比例為地主（啟騰建設）占比53%、建方（上閤興建設）47%。

此次合建土地面積約251.98坪，新纖說明，該案將朝興建集合住宅大樓並對外銷售的方向規劃，並藉由危老容積獎勵提升開發效益。後續將由上閤興建設主導建築規劃與興建作業，雙方依約分配權益。

新纖旗下資產題材豐厚，包括在北市、桃園、中壢擁有多筆土地資產，由於多數土地持有已久，不僅地段具發展潛力，潛藏的資產價值也相當可觀。

新纖

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