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合庫金上半年獲利加入百億元俱樂部 人壽體質穩、未適用寬容措施

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控。記者林伯東／攝影
合庫金控。記者林伯東／攝影

合庫金（5880）公布6月自結稅後純益21.37億元，月成長35.7%，主要來自核心子公司合庫銀行獲利月增6.4億元；合庫金控累計上半年稅後純益100.12億元，累計每股稅後純益（EPS）0.67元。

合庫金單月獲利增加5.6億元，主要來自獲利主體合庫銀行單月稅後純益24.04億元，較前月成長6.4億元，表現亮眼主因股利收入及金融商品評價增加；銀行累計前六月獲利較去年同期增加4.5億元，成長率4.5%，如果排除去年台灣高鐵（2633）換約補償金8.45億元一次性收入，成長率更達雙位數，主要動能則來自利息淨收益增加。整體金控累計獲利100.12億元，雖較去年減少3.7億，惟排除前述高鐵一次性收入，也轉為正成長。

第二大子公司合庫人壽6月雖仍虧損0.7億元，但已較前月減虧1.2億元，累計淨損2.5億元。據了解單月獲利未轉正原因有二，由於公股體系結帳日以月底上午10時臺銀匯率牌價為基準，而根據眾所周知的原因新台幣在6月30日尾盤狂拉重貶逾7角，導致合庫壽單月匯兌數字較不利。再則，本月並未跟進適用釋出準備金等寬容措施，主要評估體質穩健，資本適足率到5月底仍達1,500%，且已獲主管機關核准適用外匯價格變動準備金新制，短期應能承受匯率損失。此外，今年申請發放現金股利業已獲主管機關核准。

匯率 合庫金 金控

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