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皇鼎6月營收1.8億元、年增逾八成 昇陽6月1.72億元、激增2.7倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

皇鼎建設（5533）9日公布6月營收達1.82億元，較去年同期0.99億元大增82.3%；累計今年上半年營收達7.23億元，較去年同期4.49億元增加60.7%；皇鼎表示，上半年主要營運貢獻來自「皇鼎麗園」、台南「立人名邸」。

昇陽建設（3266）9日同步公布6月營收達1.72億元，較去年同期0.47億元大增269.14%；累計今年上半年營收達6.56億元、年減51.5%。

皇鼎建設今年預計有七大案銷售，包括「皇鼎麗園」、「環宇科技」、「財星科技」三案續賣，另外今年新開賣建案，包括總銷6.1億元「立人名邸」、8.2億元「靜心園」、28.6億元「皇鼎心莊」，以及去年底至今年、總銷約11.2億元「皇鼎森琚」。

皇鼎建設表示，雖然目前預售屋市場有零星個案出現讓利情況，不過這僅是「個案」、「非通案」，每家建商都有自身財務規畫，但目前多數建商因工、料雙漲，建案造價在歷史高水位，RC結構社區大樓每坪造價至少25萬元以上、SRC結構之大樓每坪造價甚至要到33至35萬元，而這樣的費用還是建立在基地超過300坪、具規模效益的建案。

皇鼎建設強調，目前讓建商最頭痛的是高成本問題，在成本難降之下，且開發商每筆開發案必須「將本求利」，「不會有人賠錢做生意」，除非是財務體質不佳的業者才會出現降價情況，否則一般來說，財務體質較好的建商是不太可能出現建案降價。

皇鼎建設手中仍有四大飯店營運中，包括新北市汐止「富信台北」、台中市中區「富信台中」、台南市北區「富信台南」，以及台南市中西區「台南富華」，房間數共560間，以去年營運績效來看，「富信台南」獲利最好，其次為「富信台北」。

建商 建案 營收

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