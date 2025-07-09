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柏文營收／6月5.01億元 首次突破5億元、續創新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

柏文（8462）今（9）公告6月合併營收5.01億元，單月營收首次突破5億元，並續創同期及單月歷史新高，月增1.6%，年增16.4%；累計今年上半年合併營收28.29億元，年增16.95%。

柏文指出，依據財政部近十年統計資料，全國健身中心年度銷售額從103年40.2億元至114年達186.6億元，成長率高達464.18%，其中除110年受新冠疫情影響衰退，餘均呈現年增長。

而柏文營收自111年5月之後亦呈現長期逐月成長，屢創同期新高、歷史新高，「健身工廠」會員人數連續37個月增長，均可見台灣健身市場持續穩定成長，民眾更願意投資自己的健康身體與健美體態。

在民眾健康意識提升、國家政策鼓勵運動的帶動下，愈來愈多的台灣民眾養成運動習慣，變成生活的一部分並優先選擇健身運動，形成剛性需求。「健身」絕不會是蛋塔效應，因為健身這項運動不是短期內消費者的衝動性購買行為，而是民眾追求健康的長期需求。

該公司並指出，今年上半年，「健身工廠」已有台南新市廠、桃園青埔廠及台南西門廠分別於2月、4 月及6月投入營運，「健身工廠」旗下場館數已達80家；下半年，桃園市桃園區正光廠及新北市中和區雙和廠將於7月11日及8月15日開始預售，「健身工廠」於第3季及第4季分別規劃3處新據點開幕，至114年底，全台灣就會有86家「健身工廠」提供全台消費者最好的體適能服務。

營收

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