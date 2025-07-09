全宇生技營收／6月2.63億元、年增66.79% 旺季來臨表現增溫

全宇生技-KY（4148）9日公告6月合併營收2億6,362萬元，月增16.23%、年增66.79%，今年上半年合併營收12.72億元，年增27.32%。

全宇生技表示，身為馬來西亞生化複合肥料的龍頭廠商，全宇生技的主要往來客戶為政府關係企業、及大型油棕集團，接單方式以參與標案為主。過去一年來隨著全球對永續發展的重視程度逐漸增加，越來越多種植園有意願採購可兼備環保功效及提高果收質量的生化複合肥料，這樣的趨勢也反映在下半年的標案結構上。在種植園陸續採用生化複合肥料取代化學肥料的情況下，公司銷售結構更加優化，與客戶的合作關係也越加緊密。

全宇生技第2季營收7億2,393萬元，季增31.88%、年增51.66%，除了銷售結構優化帶來的助益外，第2季至第3季的傳統旺季效應也使營收同步增溫。目前第2025下半年標案仍持續進行中，接單及銷售情況都穩定，依據目前市況，公司對產品的進一步推廣及長期發展持穩定樂觀的態度。