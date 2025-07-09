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大同營收／6月45億元、月增8.54% 拚維持高配息政策

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。圖／大同提供
大同公司。圖／大同提供

大同公司（2371）9日公告6月營收達45.38億元，創下近一年新高。大同說明，受惠於電力事業本期交貨量大幅成長，單月營收較5月成長8.54%。然而，由於去年同期認列大同資產先前建案餘屋出售利益，墊高比較基期，導致本期年成長減少4.77%。

大同累計上半年營收達235.52億元，較去年同期微幅成長0.26%。公司表示，儘管去年同期有冬山儲能案及餘屋出售利益入帳，基期較高，但在核心電力事業強勁需求帶動下，營收仍維持小幅成長。

大同指出，海內外接單持續熱絡，目前在手訂單維持在逾200億元的水準。尤其海外市場，包括日本、美國德州及東南亞，受惠於台商外移效應，接單量優於去年。此外，大同更成功打入國際半導體製造廠供應鏈，並已開始出貨。

大同表示，繼美國駐以色列大使及國會參訪團接連來訪後，電力事業群團隊已成功與以色列國會友台小組主席杜伯斯基（BoazToporovsky）進行商業模式討論。以色列太陽光能充足，且因地緣政治關係，積極推動綠色能源計畫，包括要求家家戶戶設置太陽光能與儲能系統。

大同說明，由於以色列正執行「去中化」政策，大同所有產品線皆為台灣製造，完全符合當地需求。主席積極促成大同參與以色列基礎建設，大同已提供相關產品簡報及建置計畫，預期近期應可順利開展合作。

大同強調，展望下半年，繼配發股利3.1元後，公司期待維持高配息政策，並將全面審視獲利狀況，適時執行資產活化，配合本業獲利表現，以符合股東與投資人的期待。

本業亮點方面，重電事業預計將完成大安變電所設備案，並陸續交付美國德州重電設備；電表事業則包括日本第2世代智慧電表、馬來西亞與泰國智慧電表，將於第4季陸續出貨。

新能源事業的綠電轉供方面，預計今年在度數和營收上將有超過200%的年成長表現。隨著半導體大廠在全球進行大規模擴廠，大同已成功成為其設備供應商，並取得訂單，也將積極爭取拿下AI資料中心商機。

大同 營收

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