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陽明營收／6月138億元 月增11.7%、年減33.3%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。聯合報系資料照
陽明海運。聯合報系資料照

美國關稅政策變化，六月市況有所回溫，陽明海運（2609）9日公布6月單月營收為138.05億元，較5月營收增加14.47億元，增幅為11.71%，較去年同期營收減少新台幣69.14億元，減幅為33.37%。

2025年全年累計至今營收為台幣841.73億元，較去年同期營收新台幣963.9億元，減少新台幣122.17億元，減幅為12.67%。

陽明表示，在船舶營運面，歐洲港口目前仍持續壅塞，主要港口船舶平均等候泊位時間約達2-5天或更多，對於維持穩定航班服務構成挑戰；目前中東局勢仍未穩定，故多數航商仍繼續採繞行好望角策略以維持安全航行。

美國全國零售聯合會(NRF)預測， 6、7月美國進口貨量因關稅目前部分暫停因素有所反彈，但後續因美國關稅暫緩將到期且多數國家協議仍膠著，市場變數仍多，進口貨量預期將放緩。

營收 美國 陽明海運

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