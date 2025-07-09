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智伸科營收／6月5.74億元 上半年38.36億年增9.85%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

智伸科（4551）今日公布2025年6月合併營收為新台幣5.74億元，較上月營收及較去年同期營收減少；2025年第二季合併營收為新台幣18.26億元，較第一季營收20.09億元減少9.10％、較去年同期營收18.55億元減少1.56％；累計2025年上半年合併營收為新台幣38.36億元，較去年同期營收34.92億元增加9.85％。

智伸科表示，第二季向為傳統電子、醫療、運動等產業拉貨淡季，加上新台幣匯率升值干擾，使得6月、第二季為今年營運落底，然從第二季單季各事業部的營收比重分別來看，汽車54.10％、運動8.47％、醫療11.32％、電子18.46％、其他（含AI伺服器、半導體）7.65％，其中，加總“非”汽車事業部的營收比重已明顯較去年同期的39％增加7個百分點，尤其在AI伺服器關鍵零組件的出貨表現，6月單月的出貨量即已超越前5月的累計表現，不僅凸顯多元產業佈局的效益逐步展開，亦有助在新舊產品與訂單結構優化、生產效率精進、成本費用嚴控下，創造第二季整體獲利表現在排除新台幣匯率影響數下，有機會遞出亮麗的成績單！

智伸科 營收

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