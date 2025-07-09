廣華-KY營收／6月4.62億元 年增12.2％

廣華-KY”（1338）今日公佈114年6月合併營收為新台幣4.62億元，較上月營收增加15.1％、較去年同期增加12.2％；114年第二季合併營收為新台幣12.23億元，較今年第一季減少5.8％；累計114年1至6月合併營收為新台幣25.2億元，較去年同期小幅增加1.29％。

廣華‑KY表示，第二季受到美國關稅及中國國內各品牌價格戰競爭激烈影響，4~5月拉貨力道較為疲軟，但從6月營收月增15.1％、年增12.2％來看，主要係受惠於美洲地區客戶包括美系Stellantis與日系等車廠，開始慢慢走出關稅影響逐步恢復拉貨，加上中國國內東風日產今年4月底推出的純電中大型轎跑N7延續熱銷，帶動相關廣華-KY旗下相關汽車內飾件的出貨穩定成長，是6月營收回到正向成長的關鍵。

隨著新能源車崛起，除了在中低價位車款市場攻城掠地之外，自主品牌也正逐步打破傳統德系（如賓士S-BMW7系、AudiA8）、日系（如雷克薩斯LS）車廠對大型豪華中高價位市場的長期主導地位。過去雖多次挑戰未果，但如今消費者對高端自主品牌車款接受度明顯提升，例如華為與賽力斯合作推出的M9問界，自去年推出即大受歡迎，不但連續15個月蟬連50萬以上豪華車銷量冠軍，累積銷量更是直逼20萬輛大關；比亞迪「仰望」系列平均售價超過80萬元，自成立以來亦長期穩坐百萬級別豪車銷量頭部地位；而小米推出的轎跑SU7及豪華休旅YU7廣受消費大眾喜愛，流量與話題從不間斷，顯示自主品牌已具備高端市場競爭力。這波轉變不僅象徵品牌價值重塑，也體現自主車廠結合科技創新與國產自信的新方向，對具備完整垂直整合製程能力與多元表面加飾工藝解決方案的供應商之廣華-KY，亦是切入更多品牌車廠合作的有利契機。