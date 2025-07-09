智伸科營收／6月5.74億元、第2季18.26億元 非汽車營收比重增加

智伸科（4551）9日公布6月合併營收5.74億元，較上月及較去年同期減少；第2季合併營收18.26億元，較第1季營收20.09億元減少9.1%、較去年同期營收18.55億元減少1.56%；累計上半年合併營收38.36億元，較去年同期營收34.92億元增加9.85%。

智伸科表示，第2季向為傳統電子、醫療、運動等產業拉貨淡季，加上新台幣匯率升值干擾，6月、第2季為今年營運落底，但從第2季各事業部的營收比重分別來看，汽車54.1%、運動8.47%、醫療11.32%、電子18.46%、其他（含AI伺服器、半導體）7.65%。

加總第2季非汽車事業部的營收比重已明顯較去年同期的39%增加7個百分點，尤其在AI伺服器關鍵零組件的出貨表現，6月單月的出貨量就已超越前5月的累計表現，第2季整體獲利表現在排除新台幣匯率影響數下，有機會交出亮麗的成績單。

根據研調機構TrendForce集邦科技最新報告指出，今年全球AI伺服器的出貨年增率仍維持雙位數成長、達24.3%，主要受惠於北美五大雲端服務商(CSP)扮演主要成長動能，及中東、歐洲地區的主權雲專案與Tier-2資料中心需求。

另外，從國際AI晶片龍頭大廠的最新訊息來看，各界矚目的新升級晶片也已正式開始交貨，將開始逐步放量增溫，整體市場商機有助為AI伺服器供應鏈帶來龐大的業務成長空間。

智伸科進一步表示，已在今年第2季起正式量產AI伺服器相關關鍵零組件，目前已明顯感受到主要客戶的拉貨力道逐步加大，隨著訂單保持穩健出貨，將挹注今年整體營運向上成長。

展望2025年第3季，智伸科維持審慎樂觀看法。雖即將進入第3季汽車傳統暑休淡季，但各品牌車廠持續針對油電混合車、電動車等包括智慧安全系統、傳動系統等技術的研發進程，帶動汽車客戶的拉貨力道穩健，有助於保持良好的訂單能見度。

智伸科表示，持續針對多元產業業務開拓、製程與產品結構進行優化，隨著主要客戶拉貨力道持續不變，將挹注今年營運有機會在第2季落底翻揚向上攀升。