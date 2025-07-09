麗清營收／6月7.1億元 對第3季審慎樂觀

麗清（3346）於今日公布2025年6月合併營收達7.10億元，較上月減少5.54％，主要受到匯率波動及傳統淡季影響所致。累計2025年上半年合併營收達新台幣43.19億元，較去年同期成長0.31％，續創歷年同期新高。

麗清指出，上半年受惠中國內需LED車燈模組滲透率持續提高，旗下華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶持續保持良好拉貨力道，推升LED車燈模組業務持續貢獻良好營收動能，帶動上半年LED車燈模組業務銷售比重達80％表現，創造集團整體上半年營收改寫歷年同期新高之亮眼佳績。

麗清表示，集團近年積極深化車用照明模組的技術實力，提升產品在可靠度、光學性能與整合設計方面的競爭力，成功切入多家知名品牌車廠與Tier 1車燈系統供應商，且隨著LED車燈在照明功能上更勝傳統車燈，其個性化設計與智慧控制功能也有效滿足市場需求，進一步鞏固麗清的接單優勢與成長動能。

展望2025年第三季，麗清維持審慎樂觀看法。隨著中國政府陸續推出的汽車銷售刺激政策，有望帶動新車市場表現，進一步帶動旗下LED車燈模組產品需求攀升，尤其最暢銷的比亞迪海洋系列車款之車燈控制器新案出貨動能穩健，加上TESLA未來新改款MODEL-Y的日行燈組已陸續出貨，有助於創造今年中國地區銷售表現逐步成長，不僅如此，麗清亦持續積極爭取與更多新車廠、新車款及新訂單的機會，搶占更多LED車燈模組與控制器的市場份額，以期奠定整體集團營運保持良好發展。