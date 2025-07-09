中興電營收／6月26.16億元創歷史次高 第2季71.04億元創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電林口廠。記者朱曼寧／攝影
中興電林口廠。記者朱曼寧／攝影

中興電（1513）9日公告，6月營收26.16億元，年增20.98%；累計今年前六月營收135.52億元，年增10.43%。單月營收創下歷史次高、同期新高紀錄，累計營收則創下同期新高紀錄。

中興電6月營收繳出佳績，僅次於2020年12月營收31.96億元，當時是因為出售都更房地銷售，因此有大筆認列，今年在台電訂單穩定出貨下，6月營收年增兩成，且挹注第2季營收71.04億元，年增15％，單季營收首度突破70億元，創下單季新高紀錄。

中興電目前在手訂單維持滿檔狀態，中興電指出，今年重電業除了受惠台電強韌電網計畫外，還有台電能源開發計畫，2025年到2035年預計有7,889億元，將帶來的龐大的商機。

產能上，中興電4月新增桃園4,500坪倉庫，5月投產嘉義11,000坪新進廠房，林口廠也完成1,880坪倉庫擴建，產線順暢度有所提升，預估今年產能可提升20%，中興電指出，明年則不再投資興建廠房，但會透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，產能可再提升15%至20%。

法人表示，為因應AI電力需求，看好台電強韌電網計畫後下一階段為能源開發計畫，預計釋出水力電廠、儲能標案，將大量釋出161kV以及345kV的高壓GIS設備需求，加上中興電產能拉高，預估可應對台電龐大拉貨需求，預期第4季起可明顯受惠。

另一方面，晶圓代工廠持續擴廠，使高壓GIS等電力設備需求強勁，法人指出，過去主要由國際大廠西門子提供設備，然而因全球電力需求持續攀升，包括西門子在內的各大供應鏈業者目前產能吃緊，訂單外溢至台灣重電廠，中興電可望吃補。

中興電最快在今起即可望打入指標半導體晶圓大廠161kV GIS 供應鏈，成為少數的供應商之一。據悉，中興電的161kV GIS產品目前已進入晶圓大廠的驗證階段，概估旗下GIS產品有機會隨晶圓大廠擴廠計畫，銷售至海外市場，潛在訂單量對台廠挹注的規模上看五年。

營收

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