長榮航填息逾2成 陽明平盤震盪

玉山金控在2025年股東會上宣布，將配發每股現金股利1.2元與股票股利0.1元，合計達到1.3元，這樣的股利水準在金融股當中已算相當出色，對於穩健型投資人來說自然是一大吸引力。不過，這項配息其實是反映

2025-07-09 10:41