長榮航填息逾2成 陽明平盤震盪
航運指標股除息秀持續上演，長榮航今天除息2.4元，盤中股價一度攻上38.3元，填息幅度超過2成，陽明是貨櫃三雄除息最後一棒，今天早盤觸及65元，填息幅度不及1成，隨後股價平盤震盪。
長榮航今天除息2.4元，股價昨天收在40.15元，除息參考價37.75元，早盤開高，盤中股價一度攻上38.3元，上漲0.55元，漲幅近1.5%，填息幅度超過2成，股價維持平盤上遊走。
貨櫃三雄除息秀中，陽明擔綱最後一棒，今天正式除息，配發現金股利7.5元，除息參考價為64.6元，今天早盤最高觸及65元，小漲0.4元，填息幅度不及1成，填息路漫長。
萬海先前除息首日即完成填息，長榮6月19日除息，由於股利豐厚，每股配發現金股利32.5元，目前暫時陷入貼息狀態。
漢翔今天除息，每股配發現金股利1.38元，昨日收盤價43元，今天除息參考價41.6元，盤中一度達42.25元，邁向填息之路。
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