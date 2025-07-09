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東森營收／前六月26.6億元 年減6.9%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

東森（2614）9日公布6月營收4.4億元，年減9.1%，累計前六個月26.6億元，年減6.9%。

東森表示，為提升營運效率，倉儲事業自2025年起導入AI與自動化設備，持續穩定獲利。

貿易事業部下之東森寵物雲方面，東森表示，至2024年底共有112家線下門店，並與擁有18家之慈愛動物醫院合作，今年聚焦北北基桃展店，強化密集布局並推動外送服務，提升便利性與品牌滲透率，未來將持續開發自有品牌商品，擴大寵物醫療與保健服務，朝複合式經營發展，提升整體營運效益，目前正積極規劃於三年內上市櫃。

轉投資之東森購物，受惠於組織調整、AI導入與行銷優化，營運表現穩健。未來將加速線上線下融合，發展商場新通路，推動全通路（OMO）零售模式，其效益已於「東森廣場」初步展現，後續將擴大實體據點布局。

轉投資之自然美中國大陸市場占72.2%、台灣占26.0%。東森表示，產品透過多元通路銷售，台灣電商與購物通路貢獻1,860萬港元，占比20.2%。

展望2025年，東森國際與轉投資公司將持續導入AI科技、精簡人力、降低成本、推動數位轉型，強化線上線下整合布局，擴大直播與商場通路，帶動各事業體協同成長，營運可望穩健邁進。

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