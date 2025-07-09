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上緯投控處分子公司上緯新材 處分利益估46~62億元、股價跳空漲停鎖死

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上緯投控（3708）董事會通過Swancor Ind Co., Ltd.(Samoa)處分轉投資公司上緯新材股權案，處分股權達59.21%，買家為上海智元恒岳科技及上海致遠新創科技設備， 分別取得58.61%、0.6%，總交易金額達人民幣18.58億元（約新台幣75.4億元），預估稅前處分利益為新台幣46.27億至62.84億元，法人推估約貢獻每股純益41.94元至56.97元。

上緯投控處分轉投資公司，預估獲利豐厚，9日股價跳空以漲停78.4元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過3,400張。

上緯投控8日公告表示，轉投資之Swancor Ind Co., Ltd.(Samoa)處分所持有大陸地區轉投資公司上緯新材59.21%股權，交易數量為2.388億股， 每單位價格為人民幣7.78元，交易總金額為人民幣18.58億元；上緯新材主要生產銷售環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料樹脂。

在股權出售後，上緯投控對上緯新材直接或間接的持股約降至20%，交易對象分別是上海智元恒岳科技及上海致遠新創科技設備，兩家公司核心技術與業務發展都在智能機器人領域，具有資金、人才和技術等各方面豐富的資源。

上緯強調，交易目的是為了投資組合的優化，以支持公司長期發展，聚焦核心業務與未來成長的動能，未來將專注投資跨領域產業，包括不限於低碳循環產業、機器人等發展。

上緯

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