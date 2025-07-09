玉山金（2884）配息高達1.3元吸睛！楚狂人提醒：別只看殖利率

玉山金控在2025年股東會上宣布，將配發每股現金股利1.2元與股票股利0.1元，合計達到1.3元，這樣的股利水準在金融股當中已算相當出色，對於穩健型投資人來說自然是一大吸引力。不過，這項配息其實是反映2024年的營運成果，若想在今年進場投資，僅僅靠高配息是不夠的，真正關鍵還是要看未來的獲利動能與整體營運展望。因此，本文將從玉山金的產業屬性、營運風險與最新財報三方面，帶你重新評估這家金融龍頭是否仍具投資價值。

與景氣連動性高：玉山金的雙面性風險

玉山金雖為金控公司，但其核心本業仍以銀行為主，因此對總體經濟的依賴程度極高。當經濟向上時，無論是消費者貸款、企業融資需求都會大幅上升，有利於銀行放款與利差擴張，帶動整體獲利成長。

然而，一旦面臨升息循環或經濟成長趨緩，則會出現兩種負面影響：一是貸款需求下降，資產品質面臨壓力；二是壞帳風險提升，需提列更多備抵損失。

此外，玉山金旗下尚有證券、保險、創投等業務，這些子公司同樣與景氣息息相關，當資本市場震盪或企業投資信心不足時，也容易對獲利造成拖累。因此，玉山金雖有「景氣同步獲利」的優勢，但同樣存在「景氣反轉風險」的結構性弱點。

最新財報亮眼 銀行本業仍是核心引擎

從2025年1月至5月的營運成績來看，玉山金稅後淨利高達141.5億元，較去年同期成長超過三成，不僅創下歷年同期新高，也反映出該公司在逆勢環境下仍具穩健體質。其中銀行本業貢獻逾九成獲利，證券部門亦繳出7億元佳績，可見本業表現仍屬穩定。

不過，創投部門則出現逾1億元的虧損，顯示非核心業務的波動風險仍不可忽視。從整體結構來看，玉山金持續強化風險控管與資產品質，加上在數位金融與海外放款布局上逐漸見效，短期內仍有望維持良好獲利表現。然而，投資人更應關注下半年利率政策變化，以及該公司如何因應全球景氣走勢，這將是影響未來股價走勢的關鍵因素。

配息是誘因 但投資還需關注長線競爭力

玉山金的配息政策向來穩定，且近年逐步拉高現金股利比重，對追求現金流的投資人而言具高度吸引力。不過，如果僅僅因為高配息就進場，可能會忽略金融股「慢牛慢熊」的本質。事實上，金融股不像電子股具爆發性，更多時候是反映長線趨勢與資產重估。

因此，評估玉山金是否值得長抱，除了看當年度的配息外，更該關注其資本適足率、資產品質、海外布局成果、以及數位轉型進度。從目前財報來看，玉山金整體表現穩健，但若未來面對升息壓力或國際金融監理趨嚴，也可能導致資金成本增加與放款壓力加劇。因此，高配息只能當成投資誘因，而非保證回報的保險。

穩健派首選？先看清結構風險與未來挑戰

玉山金作為國內金融三雄之一，擁有高度穩健的銀行本業與穩定配息政策，對保守型與存股型投資人具有一定吸引力。

然而，也正因其與景氣高度連動、獲利來源集中，加上部分子業務波動較大，使得其在經濟下行時容易承壓。若你是尋求長線穩健收益的投資人，玉山金可以列入觀察清單，但務必搭配對總體經濟、利率變化與公司策略調整的持續追蹤，方能真正掌握投資的主動權。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原出處：玉山金配息高達1.3元，但現在還能投資嗎？三大重點一次解析！