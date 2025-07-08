喬山營收／六月45.5億元、年增14.9% 再創同期單月新高

喬山（1736）公布6月合併營收45.5億元，月增14.3%、年增14.9%，為連續28個月年增正成長，而以美元表達成長率為22%，三大事業體同步增長。累計上半年合併營收229.13億元、年增24.9%，單月及累計營收雙創同期新高。

喬山第2季合併營收122.81億元，季增15.7%、年增19.1%，亦創單季同期新高，主要受惠於Bowflex合併效益持續顯現，加上商用市場成長動能強勁。

展望未來，下半年進入產業傳統旺季，喬山新產品預計第3季開始進入量產並挹注營收，法人估，營收將持續創高，下半年營運走勢強勁，全年營收有望挑戰600億歷史新高。

喬山指出，健身產業持續蓬勃發展，喬山的商用大型連鎖健身房客戶皆提出加速擴展的計畫，如Planet Fitness計畫在美國擴展到5,000家分店，並持續向南美、亞洲、歐洲拓點。歐洲的Basic Fit則目標在荷比盧法國及西班牙增加到3,000家以上自營健身房，同時繼續向其他歐洲國家拓點。

而近年成長動能強勁的Smart Fit，去年在15個拉丁美洲國家設立超過290個新點，今年仍舊維持快速開點計畫，且將版圖往北非、歐洲、北美等地擴大中。預期這些擴展計畫將可帶動喬山商用業績持續強勁成長。

喬山今年在摩洛哥、沙烏地阿拉伯、新加坡，陸續設立行銷子公司，深耕當地市場。加入這些新設立公司後，目前喬山的全球子公司數量已達到44家。

喬山表示，在商用大型客戶的跨國經營模式下，喬山在各地的子公司能提供客戶最高品質及最快速的原廠服務，這也是成為大型客戶首選合作品牌的重要因素。

家用市場部分，今年在新併購的Bowflex品牌效益及家用多品牌策略下，新產品已成功搶進主要通路的多個價位帶，不但推升今年前半年家用營收成長近五成，且產品也進入較高價位帶的市場，持續提升全球家用市占率及毛利。

近期美國對各國加徵對等關稅，導致整體供應鏈成本上升，對企業營運產生挑戰。不過，喬山在美國關稅政策調整之前，已提前啟動全球製造基地布局，去年更進行越南二廠的開發計畫。

其中，銷往美國的產品，在今年都已由中國大陸轉移至越南生產，中國廠則轉為非美國區所需要的產品。預估下半年越南出口的產品比重拉大的狀態下，將有機會再擴大與其他競爭者的成本差距。

整體來看，喬山在各通路的業績布局都有不錯的進展，持續在各區域拓展新客戶、新通路，並利用成本優勢帶來的機會增加市場份額。