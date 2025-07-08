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麗豐營收／6月2.84億元、年減5.9% 對下半年成長極具信心

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）8日公告6月合併營收2.84億元，年減5.91%；累計今年上半年合併營收17.5億元，年減13.18%。若以人民幣計算，麗豐-KY 6月合併營收為人民幣0.69億元，較去年同期增加2％，第2季合併營收為人民幣2.23億元，季增26％。

麗豐-KY表示，第2季營收較第1季成長主因來自多款明星級功能性新品放量出貨，疊加暑期保養需求升溫，帶動線上、線下通路齊步成長，推升單季營收成長26%。

不僅如此，面對消費市場快速向醫美化、個人化與健康導向轉型，麗豐-KY近年積極推動「醫學為本、美容為用」核心理念，透過深化產品研發與數位升級雙引擎布局，持續放大會員經營價值，藉由優化會員分級制度、精準推播機制及個人化體驗設計，有效提升會員參與度與轉化效率，同時麗豐-KY積極擴展電商與社群新零售場域，深化全時段、無地域限制的銷售布局。

展望2025年第3季，麗豐-KY維持審慎樂觀看法，旗下醫美級旗艦新品「御顏粹泌系列」，為全球首創採用小鹿胚胎活萃與PDRN活性成分的高機能抗老產品，以及隨著夏季美白高峰期到來，包含取得國家級美白與淡斑特證的「晶鑽白透淡斑系列」與「美白防曬霜」等，多款功能型明星商品同步進入熱銷周期，有望持續在中高端消費市場拉高品牌力，不僅提升克麗緹娜整體客單價與顧客黏著度，亦有助創造集團營運穩健成長的動能，對於下半年每月以及每季營收同比增長極具信心。

營收 美白 醫美 麗豐

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