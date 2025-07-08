志強、豐泰、百和6月營收同步年減 受傳統淡季影響
足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）、製鞋大廠豐泰（9910）及鞋材大廠百和（9938），8日同步公布6月合併營收。志強6月合併營收14.1億元，受傳統淡季影響，年減6.6%，終止連17個月年增正成長走勢。
豐泰6月合併營收71.17億元、年減3%；百和6月合併營收10.37億元、年減10.9%。
志強累計上半年合併營收112.81億元、年增26.1%，仍創同期營收新高；豐泰上半年合併營收411.22億元、年減4.1%；百和上半年合併營收78.4億元、年增7.7%。
另外，豐泰也公布上半年自結合併損益，合併營業利益37.15億元，稅後純益18.84億元、年減34.6%，每股稅後純益1.91元，遜於去年同期的2.92元。
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