中信金6月獲利大躍進！單月逾百億元、年增84%
中信金（2891）8日公告六月單月稅後純益為111.65億元，月增428%，年增84%；累計前六月合併稅後純益為358.41億元，年減4%，每股稅後純益（EPS）為1.78元。子公司台灣人壽保險六月轉虧為盈，大賺57.69億元，6月底外匯價格變動準備金較上月增加3億元，達34億元新台幣。
中信金表示，子公司中國信託商業銀行六月份存放款及財富管理業務表現持穩，稅後純益48.21億元，月減5%，年增5%；累計前六月稅後純益277.63億元，較去年同期成長20%，創歷史新高，主要成長動能來自放款業績較去年同期成長13%，且外幣資金成本下降使淨利差上升。
子公司台灣人壽保險公司六月份受惠於台股股利進帳與基金處分利得挹注，單月稅後純益57.69億元，上月單月稅後虧損為28億元，年增206%。然受今年上半年美元重挫8.8%影響，累計前六月稅後純益72.16億元，較去年同期下滑45%。
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