特力營收／6月28.4億元、年減18.6% 上半年169.2億元

特力（2908）8日公布6月營收為28.4億元，年減18.6%，累計前六個月營收為169.2億元，年減10.3％。

綜觀營收結構，特力6月貿易營收為14億元，占整體營收比重 49%；零售營收為10.5億元，占整體營收比重37%。

特力貿易事業體6月份營收為14億元，較去年同期減少，主因為美國市場受對等關稅政策衝擊以及新台幣匯率升值所致。近期國際貿易環境充滿不確定性，美國針對特定亞洲進口商品調升關稅，造成零售商客戶下單轉趨保守，進而影響整體出貨動能。

同時，匯率因素亦成為營收壓力來源，尤其新台幣對美元升值，對出口營收產生換算減少。儘管短期面臨挑戰，特力表示，貿易事業體仍積極優化產品組合，強化供應鏈效率，並拓展多元市場以分散風險。

零售方面，特力屋6月份營收為7.6億元，受美國關稅衝擊，股市匯市大幅振盪，大幅影響消費信心，因此民眾消費轉趨保守，故本月營收較去年同期減少，全球金融市場波動加劇，民眾對經濟前景預期轉趨審慎，對家居與生活用品的非急迫性消費支出出現遞延情形。

面對外在環境帶來的不確定性，特力屋仍持續擬定｢以客戶為中心」的策略方向，持續強化服務行銷溝通，擴張服務性商品銷售，從實體商品延伸到服務商品，為顧客打理生活事且提供給客戶更多元的服務，打造特力屋零售通路之獨特性。

中欣實業6月份營收3.9億元，各項工程如期推進，穩定挹注營收。維保修繕與建材團隊積極拓展市場，營收表現優於去年同期。專業水電材料銷售穩步擴張，業績明顯成長，顯示各事業線協同發展效益逐步展現。