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合機營收／線纜需求增 6月5.19億元、年增75%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

合機（1618）公告，6月營收5.19億元、年增75%，今年上半年累計營收26.5億元、年增34%，主要受惠超高壓電纜出貨較去年同期增加，產銷處於正向發展。

法人表示，合機受惠台電強韌電網計畫、基礎建設、AI科技發展等，推升線纜需求，在手訂單滿檔，未來營運穩健。其今年第1季稅後純益2.36億元，年增98％，每股稅後純益1.23元。

合機目前公司主要產品為交連PE電纜-6KV~35KV電力電纜，69KV以上超高壓電力電纜及接續，PVC絕緣電線-1KV以下PVC絕緣及被覆電纜、IV線、控制電纜等，鋁線包括耐熱鋼心鋁線、耐熱鋁包鋼心鋁線、鋁紮線及鋁紮帶以及通訊電纜的光纜、通信銅纜及網路線等。

值得一提的是，上市櫃線纜中，僅四家廠可做345kv超特高壓電力電纜，合機就是其中一家，因此在取得訂單上略有優勢。

合機指出，目前公司在手訂單皆以國內為主，不過中長期著眼於拓展國際市場，進而提升外銷營收占比，目前以歐美為主要的銷售市場，產品為CPR認證網路線、UL認證網路線等，另外，日本、中東及中國大陸亦有布局，其中日本地區開發已有所斬獲。

日本 營收 電纜

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