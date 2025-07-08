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美喆營收／客戶拉貨回穩 6月2.7億元、月增12.7%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

美喆-KY（8466）8日公布6月合併營收達2.7億元，為月增12.7%、年減15.8%。累計2025年上半年合併營收達17.2億元，較去年同期成長3.9％。

美喆表示，受惠客戶訂單拉貨表現逐漸回溫，帶動6月營收較上月成長。

美喆指出，上半年銷售表現受惠歐美地區客戶拉貨節奏回穩、以及台南廠產能優化成效逐步顯現，挹注整體營運動能維持穩健。

根據MarketsGlob Market Research研究指出，預估2031年全球LVT石塑地板市場規模將達到411.4819億美元，2025至2031年間的複合年增長率（CAGR）為12.7％。

展望2025年下半年，美喆維持審慎樂觀看法。

美喆分析，集團旗下LVT、SPC石塑地磚具備創新研發實力、高品質量產，已成功鞏固拓展歐洲、北美市場，加上集團透過產品線分工與市場區隔策略，有效提升產品附加價值、供應效率與市場服務能量，認為後續整體營運表現可望穩中向上。

拉貨 營收

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