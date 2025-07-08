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葡萄王營收／6月8.8億元、上半年48.2億元 下半年將推新產品因應

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）8日公告6月合併營收8.8億元，月增6.79%、年增0.02%，今年上半年合併營收48.2億元，年減5.57%。公司表示，上半年整體市場消費力不若以往，影響營收表現，不過下半年將陸續推出新產品因應，加上過往集團實際營收全年占比通常下半年較上半年強勁，目前各項營運計畫皆如期執行，合併業績目標展望不變。

葡萄王母公司台灣葡萄王6月營收月增38.55%，年增35.07%；累計1-6月年增14.19%。代工業務為主要成長引擎，海外代工客戶成品出貨動能強勁，6月年增122.82%、第2季、累計1-6月，皆較去年同期呈現雙位數增幅，整體年增率超過50%，表現亮眼。

自有品牌部分，自營官網－購健康，結合各大電商平台618年中慶保健食品檔期活動，機能飲料「康貝特系列」及「PowerBOMB爆能系列」搶搭夏天飲料旺季，於主力超商/超市持續結合活動熱賣，雙雙帶動業績持續穩定成長。

子公司葡眾6月營收月增3.21%、年減4.42%，累計1-6月年減7.48%。今年衝聘人數相較往年減少，加上大環境景氣影響會員消費信心與動能。但隨著進入產業旺季熱潮，下半年規劃中新品上市，屆時可望貢獻營收，推升營業表現正向成長。

上海葡萄王6月營收動能來自經銷業務（葡軍團隊），完成品牌方設定的出貨指標，拉升營收與去年同期持平，累計1-6月則是受整體市場健康食品、及代工需求薄弱條件影響，年減11.48%。上海葡萄王表示，新產線（碳酸氣泡飲產線）持續收獲新客戶下單，6月順利為電商客戶推出兩支氣泡飲品。客戶看準夏天消暑需求，新品出貨後隨即啟動備料，預估在7月份將進行翻單。除了代工與經銷業務之外，一件代發及智能售貨機銷售渠道等新的業務皆穩定營運中。

保健食品 營收 葡萄王

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