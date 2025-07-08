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瑞智營收／6月15.33億元、年減27% 全球空調需求增長有利未來成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

壓縮機大廠瑞智精密（4532）8日公布6月營收15.33億元，月減11.7%，年減27.05%。累計上半年合併營收約121.34億元，較去年同期增加9.35%。

瑞智指出，銷售量方面，海外廠淨銷售量約166.36萬台，較去年同期減少17.17%。累計上半年合併淨銷售量約1,268萬台，較去年同期增加13.73%。

法人分析，雖然瑞智短期受客戶因應美國關稅政策而有提前拉貨效應，導致5月與6月營收與銷量均呈現年月雙減，但瑞智全年壓縮機銷售目標仍維持2,300萬台以上，預期將優於2024年表現。

法人樂觀看待瑞智在變頻壓縮機市場的成長潛力，主要得益於全球節能趨勢帶動的滲透率提升。此外，瑞智在印度、埃及等地的新產能預計將在2025下半年至2026上半年陸續投產，屆時有望有效承接全球空調需求的增長，尤其看好南亞（1303）等新興市場因極端氣候驅動的剛性需求，為瑞智營運注入新動能。

營收 瑞智精密

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