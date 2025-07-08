瑞智營收／6月15.33億元、年減27% 全球空調需求增長有利未來成長
壓縮機大廠瑞智精密（4532）8日公布6月營收15.33億元，月減11.7%，年減27.05%。累計上半年合併營收約121.34億元，較去年同期增加9.35%。
瑞智指出，銷售量方面，海外廠淨銷售量約166.36萬台，較去年同期減少17.17%。累計上半年合併淨銷售量約1,268萬台，較去年同期增加13.73%。
法人分析，雖然瑞智短期受客戶因應美國關稅政策而有提前拉貨效應，導致5月與6月營收與銷量均呈現年月雙減，但瑞智全年壓縮機銷售目標仍維持2,300萬台以上，預期將優於2024年表現。
法人樂觀看待瑞智在變頻壓縮機市場的成長潛力，主要得益於全球節能趨勢帶動的滲透率提升。此外，瑞智在印度、埃及等地的新產能預計將在2025下半年至2026上半年陸續投產，屆時有望有效承接全球空調需求的增長，尤其看好南亞（1303）等新興市場因極端氣候驅動的剛性需求，為瑞智營運注入新動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言