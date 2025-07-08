東陽營收／前六月131億元、年增7％ 續寫同期新高

東陽（1319） 2025年6月自結合併營收17.53億元，年減9%。前六月自結累計合併營收131.85億元，年增7%，續創同期新高紀錄。

面對國際關稅、匯率等政策不確定因素的挑戰，又逢AM市場傳統淡季效應，東陽仍持續專注做強本業競爭力，穩健推動全球產能布局。

東陽AM事業6月自結合併營收12.69億元。前六月自結累計合併營收101.63億元，較去年同期累計成長11%，再度刷新史上前六月新高紀錄。

以美國德州廠作為北美市場關鍵據點，持續進行擴廠與升級產線，強化北美在地化快速補貨供應系統，拉近與客戶距離，穩固AM市場領導地位。台南科工廠與七股廠持續興建中，為未來3至5年AM市場的成長做好準備。

東陽OEM事業6月自結合併營收4.84億元，前六月份自結累計合併營收30.22億元。不斷進行資源整合、整理整頓、汰弱留強，打造更具韌性的OEM競爭力。