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虎山營收／6月1.57億元、年增近16% 創歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

虎山（7736）8日公告114年度6月份自結合併營收約為新台幣1.57億元，創下單月營收歷史新高，較去年同期成長約16%；主要營收來源包括：車門把手產品之營收約新台幣6,200萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約3,000萬元，其他產品營收約為新台幣6,500萬元，展現公司多元產品布局成效。

虎山114年度1~6月營收已達約新台幣8.5億元，較去年同期成長約39%，反映出公司策略聚焦北美售後市場（AM）及主力產品強化競爭力的成果。

近期美國汽車市場受川普政府加徵 25% 進口關稅影響，新車銷售動能略有趨緩。根據統計，2025年6月美國新車實際銷售量約為125萬輛，年化銷售率（SAAR）約為 15.3 百萬輛，相較於4月的 17.6 百萬輛高點，呈現明顯下滑。儘管如此，汽車保有量持續成長與維修替換周期推動，使得售後維修市場（AM）需求展望仍然維持正向。

對即將於7月9日到期的90天關稅暫緩期，以及新台幣匯率波動所帶來的挑戰，虎山將持續深耕本業，並積極投入新產品研發，提供高於原廠品質（OE）的替代性零配件，以具市場競爭力的價格滿足全球消費者對於品質、可靠性與多樣化的需求。

虎山將秉持「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。

新台幣 營收

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