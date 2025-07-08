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卜蜂2025年獲利展望正向 受惠豬肉價格回穩、台幣升值

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

卜蜂（1215）受惠豬肉價格止跌回穩、飼料成本下降與台幣升值，2025年獲利展望持續正向。法人預估，卜蜂2025年營收將達287.9億元、年增約3%，每股稅後盈餘（EPS）可達9.8元，因此維持「買進」評等。

法人觀察，支撐卜蜂營運的四大要素，包括：一、國內毛豬價格因育成率偏低，拍賣價格維持高檔，支撐豬肉事業毛利；二、台幣升值有利進口飼料與原物料成本降低，效益預期自第3季起顯現。

三、桃園新建分切廠預計2025年第4季完工、2026年第2季投產，有望擴大營運規模；四、今年獲利有望維持第1季水準，推升全年獲利。

此外，卜蜂推動肉品外銷已邁入實質進展，新廠將生產CAS產品，目前正進行官方認證程序，預期2026年上半年正式投產。未來將鎖定新加坡與日本等高消費力市場，出口啟動後可望打開國際通路，強化成長潛力，因此法人維持「買進」評等。

卜蜂 台幣升值

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