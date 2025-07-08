和迅營收／前六月1.5億元、年增13.6% 兩大成長引擎帶動

興櫃生技股和迅（6986）8日公布6月營收為2,678萬元，年減52.11%；累計今年上半年營收1.51億元，年增13.6％，上半年營收已完成去年全年度2.86億元的52.86％的水準，凸顯和迅CDMO/CMO臨床開發、高品質外泌體原料兩大成長引擎的推進有力，及自動化製程導入的有成。

和迅表示，除了原有業務馬力全開成長不斷之外，日前（1日）和迅也公告公司自行研發的異體間質幹細胞新藥HeXell-2020，已正式向美國食品藥物管理局（FDA）提交第一期人體臨床試驗申請，用以治療老年衰弱症（Frailty Syndrome），為和迅繼異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020獲美國FDA准予治療冠狀動脈心臟病Coronary Artery Disease（CAD）臨床一／二a試驗之執行後，再度推進HeXell-2020技術擴大不同適應症在國際臨床試驗體系，展現公司在產品品質與國際布局策略的高度執行力。

和迅表示，衰弱症近年來成為高齡醫療與長照領域關注的重點議題之一。根據《BMJ Global Health》期刊於2024年的報告，全球老年人口中衰弱症盛行率達12%至24%，此族群的醫療與照護成本為非衰弱者的數倍，已成為龐大照護體系的財務負擔。HeXell-2020瞄準此一明確未被滿足的需求，有望為高齡者帶來功能改善的治療選項，也為和迅打開細胞新藥的應用場景。

根據市場研究機構Global Market Insights報告，到2032年全球老年護理服務市場規模將成長至2.88兆美元，2024 年至2032年期間的複合年成長率達7.8%。在預防醫學、智慧照護與再生療法快速發展的帶動下，與衰弱症相關的產品與技術正形成新一波高齡醫療藍海。和迅此次選擇以美國FDA作為臨床起點，也有助提升後續國際能見度與授權價值。

展望未來，和迅將持續以「研發創造業務收入、業務收入支持研發」之雙軌方式營運擴大規模，一方面，既有CDMO/CMO客戶在臨床試驗專案、高品質外泌體原料的開發等持續推進，帶動和迅旗下細胞產能稼動率站穩一定的水位之上，另一方面，發展異體間質幹細胞平台，憑藉先前已針對冠狀動脈心臟病、移植物抗宿主疾病等適應症建立臨床經驗基礎，並逐步推進包含神經退化、免疫調節及組織修復等多元適應症的新藥布局，未來也將加速整合細胞製程能量與臨床轉譯資源，擴展CDMO與授權合作的商業模式。

和迅表示，透過持續深化研發布局、強化國際法規能力與醫療應用場景的開發，和迅致力於成為全球市場具指標性的細胞治療專業品牌，穩健推進創新藥物的臨床與產業化進程。