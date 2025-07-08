國產營收／6月18.34億元、年增近5.8% 本業創同期新高

國產（2504）8日公布6月合併營收18.34億元，年增5.78%，其中與混凝土相關的國內本業，6月營收更達到16.11億元，年增10.65％，創下同期新高；國產集團累計今年上半年合併營收112.42億元，年增5.54%，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。

國產表示，AI續旺，不僅美股近期突破歷史高點，也掀起全台AI供應練科技廠辦的大建設需求，國產建材集團無畏接連兩個月的傳統梅雨淡季干擾出貨，6月營收表現依然維持高檔格局。

國產表示，AI發威，不僅輝達（NVIDIA）等全球科技業積極布局，台灣政府也推出AI新十大建設，發展潛力持續穩健看好，該趨勢也雨露均霑營建產業！ 以大新竹為例，相關科技大廠預計今年在竹科寶山進行相關先進設備裝設試產線， P3、P4廠已經發包展開建廠工程，規劃相關先進製程廠辦。

國產建材實業新竹廠，擁有科技行控與大量澆築高供應力，並以高端混凝土研發優勢，供應台積電（2330）竹科寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹AI智慧園區的緯創資通（3231）、智邦科技（2345）等科技大廠快速建廠，不僅穩固護國群山的建設腳步，更撐起「新竹帝寶」等在地指標建案，成為新竹AI大建設浪潮中的堅強後盾。

在需求強勁帶動下，國產建材集團所屬大新竹數廠，皆位於桃竹苗的樞紐位置，擁有3-5廠科技行控協同作業能力、與混凝土大量澆築高供應力，以及高端混凝土研發優勢，同時擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容，這些優勢也不斷獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技建廠青睞，即使遇到接連2個月的梅雨傳統淡季，國產建材集團營運營收依然續占高檔格局！

國產表示，儘管集團擁有不錯的營運獲利表現，面對市場上的機會與挑戰，國產仍快馬加鞭往全建材集團邁進，而且專注綠色營運布局，不僅旗下從事矽酸鈣板的惠普已經在上櫃市場表現卓越，近年成立的國宇建材與重置資源科技也表現甚佳。

國宇建材發展ALC輕質磚與板材等產品，歷經三年多的耕耘，產品已累積良好口碑，未來將積極擴展市場版圖，並朝上市上櫃目標邁進。重置資源科技目前則提供「綠色建材解決方案」系列產品，除了再生混凝土外，還有減碳近半的綠混凝土，以及低碳混凝土系列產品等，提供多款取得ISO 14067碳足跡認證的系列低碳混凝土產品，滿足各種營建市場需求，推出不到一年，也已經在市場嶄露頭角。