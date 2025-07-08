泰福營收／6月2,656萬元 年增近10倍、創同期新高 CDMO 營收大躍進

泰福-KY（6541）8日公告6月自結合併營收2,656萬元、較上月增加約127%、年增997.56%，連續兩個月成長並創下同期新高。累計第2季自結合併營收4,682萬元，雖受匯率波動影響，使得以新台幣計算之合併營收較上季略為減少約6%，然若以泰福生技之功能性貨幣美金計算，則累計第2季自結合併營收約156萬美元、較上季增加約3%。

泰福生技表示，6月營收中，CDMO（委託開發代工服務）業務營收為145萬美元、較上季大幅成長逾六成。隨著台、美兩地廠區的跨國資源快速整合、再加上目前已在美國聖地牙哥廠區動工建置的2,000升產能擴建，成長動能可期。

此外，泰福生技已於6月底正式與國際大廠Cipla簽訂授權、銷售暨製造協議，攜手推動泰福生技首項生物相似藥NYPOZI（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen）正式進軍美國市場。這不僅將是泰福生技首項在美國市場上市銷售的生物製劑產品，也將使得旗下聖地牙哥廠區正式成為一個具有商業化量產實績的生產據點，大幅提升泰福生技贏得美國在地客戶後期商業量產訂單之競爭優勢。

根據此一授權協議，Cipla將負責NYPOZI在美國市場的行銷與銷售，泰福美國子公司Tanvex USA做為藥證登記之製造廠商、將負責此一產品之量產製造及生產供應，除了授權金及里程碑收入，後續更可透過產品供貨之銷貨收入、以及產品上市後的銷售分潤等逐步認列營收、貢獻獲利。目前雙方已積極展開美國市場的上市準備工作，預計將於今年下半年正式推出 NYPOZI。