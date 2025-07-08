儒鴻 下月要調高價格
儒鴻（1476）因應匯率與關稅，8月將調價。儒鴻表示，隨著越南關稅底定，先前6、7月皆有補貼客戶關稅共體時艱，但8月起與客戶重新議定價格，透過價格調整機制反映匯率與關稅，預期平均單價（ASP）將有所提升，有助維持獲利水準。
儒鴻昨（7）日公告6月營收32.88億元，年減3.25%，第2季營收97.17億元，年增1.29%，上半年營收190.92億元，年增10.83%，力保雙位數成長。
儒鴻表示，6月成衣和布料營收皆較5月成長，其中，布料由10億元成長至12億元，成衣也從20億元增加至近21億元，不過，整體營收仍較去年同期下滑，主要受匯率影響，6月營收被匯率約吃掉8.5%。
另外，受船期因素影響，約有2.5億元遞延至7月認列，遞延產品以布料為大宗，金額約1.65億元。
美國總統川普日前宣布，已與越南達成新一輪貿易協議，未來越南輸美商品將依非原產地成分比例實施分級關稅，最高稅率約為20%。
越南目前仍是儒鴻主要生產基地，公司表示，在越南關稅底定後，有助於穩定客戶採購信心，先前因不確定性而觀望的訂單預期將陸續釋出，客戶追加單可望自8、9月起開始挹注。在訂單能見度方面，目前雖已有訂單排至明年1月，但越南新的關稅效應仍在發酵，加上其他生產基地關稅仍未明朗，整體訂單能見度仍有待提高。
隨著越南關稅拍板定案，儒鴻表示，自8月起新接訂單將依據最新價格機制進行調整，主要反映匯率與關稅等成本變動。
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