兆豐金連三月單月獲利月月高、獲利動能強勁 累計EPS達1.23元

兆豐金（2886）自結6月單月稅後純益48.25億元，較前月大增逾51%，為連續三個月獲利較前月激增，持續追趕較去年下滑的獲利，累計上半年稅後純益為181.91億元，較去年年減幅度壓縮至約10.82%，累計EPS為1.23元。

兆豐金6月單月獲利大幅成長，主因子公司銀行、證券、票券等6月有現金股息入帳約11.6億元，其中，光是兆豐銀的股息收益就有約9億多元，另外，兆豐銀處分不良債權回沖1億餘元，加以兆豐金本身認列所得稅利益7億多元，因此推升兆豐金6月單月獲利較前月大增。

兆豐銀6月單月稅後純益32.18億元，比前月增長15.4%，累計上半年稅後純益153.69億元，年減13.6%，股息入帳推升財務操作收益，兆豐證券6月單月獲利4億元較前月幾乎倍增，累計上半年稅後純益6.91億元，年減53.8%。票券與產險兩家子公司上半年獲利則是均較去年同期正成長，兆豐票券6月獲利2.65億元，月增36%，累計上半年獲利12.33億元，成長10.4%；兆豐產險6月獲利1.23億元，累計上半年獲利3.96億元，貢獻雖少但獲利成長幅度3倍多最大。

兆豐金累計上半年獲利仍未脫比去年同期減少的窘境，主因台股行情上半年下跌近800點，比去年上半年漲千點以上反差甚大，衝擊兆豐銀行投資收益大減超過13億元，證券端也衰退很多，再加上兆豐銀去年有高鐵一次性手續費收益約10億元墊高基期，因此目前獲利尚處衰退，但連三個月獲利持續增長，業務動能強勁，獲利年減幅度也逐步縮小。