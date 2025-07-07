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川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

台驊買7,000張長榮航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台驊控股（2636）昨（7）日公告，自2025年3月6日起到2025年7月7日止，共買進長榮航7,000張，每股平均價格41.62元，交易總金額2.91億元。台驊指出，截至目前為止共持有7,000張的長榮航空，持股比例0.13%。

台驊投控早就轉型為投資控股公司，除了本業外，投資收益挹注也相當重要，總經理顏益財多年前對於貨櫃輪投資提出「一張不賣，奇蹟自來」看法，讓國內投資人見證貨櫃三雄上演獲利、股價神鬼奇航。

隨著時間環境不斷改變，航運股再度因美國總統川普新關稅政策風雲再起，這次台驊則是加碼航空股，市場也很好奇台驊看好什麼。

顏益財曾經分享，投資要看趨勢，不要短進、短出，要牢記「滾石不生苔」道理，選擇當沖風險實在太高。

台驊 長榮航空

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