雄獅6月營收年增0.6% 第3季獲利俏

國內的旅行社龍頭雄獅旅行社（2731）昨（7）日公布6月營收，27.7億元，年增率0.6%，累計上半年營收為149.93億元，年增率12.1%。法人看好，暑假旺季加持，再加上台幣升值效益，第3季的營收、獲利更是可期。

出國旅遊熱一直沒有沒有退燒，雄獅上半年營收寫下好成績，受惠於春節、清明連假帶動出遊熱潮，企業獎旅團加持，東北亞、歐洲等重點旅遊線路需求穩健成長，儘管去年的基期相當高，雄獅上半年依舊繳出年增的成長率，顯示強化產品差異化，有效提升整體營收質量。

國際旅遊熱潮全面復甦，雄獅旅遊2025年第1季獲利、EPS 4.57元創歷年來同期新高。

展望2025年，雄獅將以「創新前行，布局未來」為方向，圍繞「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」與「永續發展」五大關鍵主軸，描繪未來藍圖，全面推動轉型升級。