中鋼、中龍報價 添利多

中鋼（2002）對大陸熱軋提出反傾銷控訴，國內初判決定課徵最高約20%臨時反傾銷稅，隨著中國大陸鋼材價格持續探底，對台報價再現吸引力。業界預期，今年9月底前出爐的終判反傾銷稅率有望進一步上調，以強化嚇阻效果。

為維護國內鋼鐵產業權益，中鋼與中龍聯名向財政部提出對中國大陸熱軋展開反傾銷調查，財政部初判自7月3日起課徵臨時反傾銷稅，稅率介於16.9%至20.15%，為期四個月，預計終判將於9月底前公布。

上市鋼廠主管表示，相較於越南與馬來西亞分別對中國大陸熱軋鋼課徵的反傾銷稅率，最高分別是37.13%、36.8%的稅率，台灣目前的初判稅率顯得偏低，鋼鐵業認為若稅率未能有效反映中國大陸鋼品傾銷程度，恐難以達成保護本土市場的目的。

但部分用鋼業者不認同再提高反傾銷稅率，以維護鋼鐵自由貿易精神，讓鋼鐵加工業可以選擇低成本鋼材，有助整體鋼鐵產業發展。

根據中資料顯示，2025年前5月大陸鋼材出口總量達4,846萬公噸、年增逾8%，其中5月單月出口量更突破1,057萬公噸，創下近年高點。平均出口價格則下降至每公噸不到702美元，較去年同期大幅下滑78美元。

隨著大陸鋼廠雖長年產能過剩，但在內需疲弱與房地產投資萎縮下，出口成為去化壓力的主要管道，導致中國大陸鋼品大量傾銷海外，壓低國際行情。