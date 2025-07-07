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材料營收／6月11.27億元、年增8% 上半年年增18%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

材料*-KY（4763）7日公布6月合併營收11.27億元，雖較上月衰退8.4%，但是年增7.99%，仍然創下同期新高；累計今年上半年合併營收80.14億元，年增17.7%。

材料-KY表示，公司經過三年的全速開車，為提高生產效率，故規劃兩階段約十天停工歲修（5月及6月），致使絲束出貨略受影響；再者，受到新台幣持續升值影響，導致6月合併營收承受壓力。

材料-KY今年前六個月累計營收80.14億元，年增約18%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲(森綾)新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）可望持續受惠；另外，材料-KY也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持公司成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待營運動能維持。

產能規劃方面，材料-KY表示，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，3月初已竣工與中峰化學規模相當之醋片新廠，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。

材料-KY表示，另外東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料-KY除了持續優化生產效率與擴大產能外，公司仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡（裝置）材料，暨回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。

營收

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