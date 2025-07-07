國票金前六月稅後純益6.56億元 EPS 0.19元

國票金（2889）7日公布6月自結稅後純益3億468萬元，累計前六月稅後純益達6億5,698萬元，較去年同期累計數減少5億5,589萬元，減幅45.83%，每股稅後純益0.19元，6月底每股淨值12.09元。國票金表示，6月美國川普政府關稅政策變化影響，衝擊全球政經局勢與金融市場表現，亦影響子公司表現，但6月各子公司獲利動能回復，前六月累計減幅已較前五月收斂。

國票金公告6月份自結稅後純益3億468萬元，累計前六月稅後純益6億5,698萬元，較去年同期累計數減少5億5,589萬元，減幅45.83%，每股稅後純益0.19元，6月底每股淨值12.09元。

國票金表示，6月美國川普政府關稅政策變化影響，衝擊全球政經局勢與金融市場表現。雖美、中雙方暫緩課徵報復性關稅，然後續發展仍具高度不確定性風險，壓抑企業投資與終端需求，加上市場日均量與證券經紀業務市占率均較去年同期低，子公司國際票券、國票證券及國票創投整體獲利雖較去年同期分別減少1.89%、87.26%及95.41%。

國票金指出，然國際票券、國票證券及國票創投6月份稅後純益分別為1億9,245萬元、1億6,279萬元及6,214萬元，6月各子公司獲利動能回復，前六月累計減幅已較前五月收斂。