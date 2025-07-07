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復盛應用營收／6月22.5億元、年增6.3% 9月起可逐步重返旺季水準

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）7日公布6月營收22.5億元，月增3.1%、年增6.3%；累計上半年營收達150.52億元，年增20.3%。展望下半年，該公司指出，7月和8月是為今年營運谷底，但預計自9月起可逐步重返旺季水準。

復盛應用指出，全球高爾夫運動因疫情期間吸引了大批年輕及女性等新族群進場打球，進而使得疫情後整體市場規模較疫情前大幅增加三成以上。而歷經兩年的產業波動後，2024年品牌及通路庫存調整終告一段落，客戶下單趨於正常，加上越南生產基地的成本及地緣優勢逐步發酵，相關業務呈穩定成長。

今年在市場需求持續維持高檔及新客戶訂單的助益下，高爾夫本業成長趨勢不變；雖然自6月開始步入傳統的出貨淡季，並預期7月和8月是為今年營運谷底，但按品牌商規劃新款式產品的鋪貨時程，預計自9月起可逐步重返旺季水準。

此外，在非高爾夫領域，因既有子公司民盛（7811）業務持續成長，以及新併購標的公司伯鑫（6904）的加入，非高爾夫營收亦將持續增加，該公司設訂目標今年營運要比去年更好。

民盛6月營收為2.76億元，年增45.1%；累計今年上半年營收達15.15億元，年增32.8%。伯鑫6月營收0.52億元，年減29.7%，累計今年上半年營收達4.46億元，年減2.8%。

營收 高爾夫

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