永豐金6月獲利年增逾3成 上半年每股純益達1元
永豐金公布六月自結稅後純益為新台幣23.2億元，較上月增加74.3%，年增32.34%。累計上半年稅後純益為126.78億元，創歷史同期新高，年成長4.0%，EPS 1.00 元，年化ROE 12.43%。
金控旗下子公司獲利如下：
永豐銀六月份稅後純益17.26億元，月增19.3%，年減2.5%，月增主要受益於金融交易利得增加。上半年永豐銀累計稅後純益112.18 億元，年增15.5%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。
永豐金證券六月份稅後純益6.39億元，月增152.6%，年減6.4%。月增主要係受惠於手續費收入動能回溫，且資本利得增加所致。上半年永豐金證稅後純益21億元，年減27.8%，主要是受到台股日均量相較於去年同期回落，手續費淨收益減少所致。今年上半年市場總成交量52.2兆元，而去年同期市場總成交量63.4兆元，年減17.7%，其中今年六月日均量 4,496 億元，年減17%。
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