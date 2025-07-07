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威宏營收／6月6.5億元、年減8.7% 匯兌持續影響

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公告6月合併營收為6.5億元，較去年同期減少8.7%，主要係威宏訂單出貨以美元計價，近期新台幣兌美元匯率強升，使營收因換算回新台幣認列減少，累計前六月營收39.6億元，年減2%。

該公司指出，受到關稅等全球性政治因素影響，持續提高東南亞生產比重，威保既有東莞產能已全數轉移至柬埔寨新廠區，由於終端消費市場回到合理需求，訂單能見度高，越南與泰國產線亦已呈現滿載狀態，將積極展開擴廠計畫。

威宏投入生產區域化布局多年，已於泰國、越南、柬埔寨設有大型、具規模優勢之生產基地，受美國關稅政策不穩定性影響，輕奢精品及運動等國際知名品牌客戶加速轉移原有在中國大陸生產訂單至東南亞地區，其轉單效益使柬埔寨宏盛廠、越南德御及泰國廣泰產能滿載，公司已安排加班生產並積極規劃承租新廠房，逐步擴增生產規模，目標東南亞地區營收比重提升至七成以上。

而近年來柬埔寨為威宏最重要的運轉調度中心，旗下主要生產運動手套護具等周邊配件子公司威保柬埔寨木牌廠已正式通過NIKE驗廠，訂單能見度直達第4季無虞，持續擴線並積極訓練人員生產效率，預期第3季起開始放量出貨，目前新廠正處於轉換階段，而威宏近年積極導入AI自動排線製程將開始發揮效益，有助快速複製生產技術，加快產線移轉的適應期，在不影響生產品質的前提下為客戶提供穩定供貨，挹注更多轉單紅利，為集團創造更大獲利空間。

東南亞 柬埔寨

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