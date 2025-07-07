上銀營收／上半年117.64億元、年增0.6% 營運力拚達標並優於去年

上銀（2049）7日公布6月合併營收為19.4億元，月增0.3%、年減7.7%；累計上半年合併營收117.64億元、年增0.6%。法人指出，上銀集團今年在機電、機器人及醫療等相關零組件成長可期，全年營運力拚達標並優於去年。

另子公司大銀微系統（4576）6月營收為2.11億元，月減7%、年增10.3%；累計今年上半年營收達12.7億元，年增22.4%。

上銀指出，目前受美國對等關稅的不確定因素影響，全球客戶群普遍存有觀望態勢，以致營運表現與5月期間類似，營收小幅增加。據了解，上銀銷美比重約4%至5%，因此對等關稅影響不大，但機械及工具機產業客戶銷美比例高，影響市場需求。

展望今年營運動能，法人持續看好上銀的客戶群在半導體、自動化、智慧製造、大型基礎建設等設備對傳動元件拉貨。滾珠螺桿與線性滑軌等主要產品訂單能見度約2至2.5個月。

至於與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，預計第3季就可接單小批量出貨。今年機器人占整體營收的比重會持續成長。

另上銀的機電產品及機器人相關零組件今年可望均有不錯斬獲，機電產品、機器人及醫療產品都是未來的發展重點，今年營收及獲利力拚優於去年的目標。